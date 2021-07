Green Pass, Renzi dice sì: “In zona rossa ci vadano i no vax” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Se sono favorevole al Green Pass? Sì, se dobbiamo tornare in zona rossa voglio che ci vadano quelli che non si sono vaccinati. Uno che si è vaccinato perché deve essere bloccato?”. Lo dice Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia Viva, ai microfoni di Rainews24. “Dobbiamo dare l’obbligo vaccinale perlomeno a due categorie: mondo sanitario e scolastico. Non so se ci sarà la forza di farlo, io lo avrei fatto”, rimarca Renzi. “Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano Salvini, Conte o Meloni. Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 luglio 2021) “Se sono favorevole al? Sì, se dobbiamo tornare invoglio che ciquelli che non si sono vaccinati. Uno che si è vaccinato perché deve essere bloccato?”. LoMatteo, ex premier e leader di Italia Viva, ai microfoni di Rainews24. “Dobbiamo dare l’obbligo vaccinale perlomeno a due categorie: mondo sanitario e scolastico. Non so se ci sarà la forza di farlo, io lo avrei fatto”, rimarca. “Non lo so e non mi interessa sapere se e quando si vaccinano Salvini, Conte o Meloni. Dire che non bisogna vaccinarsi sotto i ...

Advertising

borghi_claudio : Il danno fatto anche solo iniziando a parlare di green pass è stato devastante. - borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - FratellidItalia : Il governo chiederà il green pass anche a chi sbarca ogni giorno illegalmente in Italia o le assurde limitazioni ch… - alessand_mella : RT @Adnkronos: Matteo #Renzi favorevole al #greenpass: 'In zona rossa ci vadano i no vax'. - Terra2itter : RT @Imbecilla: Mi sono subito scaricata il green pass anche se non devo andare da nessuna parte, solo per sfregio a tutti quelli che cagano… -