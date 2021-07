Friends non è razzista ma “specchio dell’ignoranza dei tempi”: con le scuse della creatrice è ora di chiudere la questione (Di lunedì 19 luglio 2021) Da anni ormai le critiche alla mancanza di diversità di Friends, per l’assenza di protagonisti di colore e di personaggi rilevanti che non fossero bianchi, ha tenuto banco a ogni anniversario, a ogni discussione social e perfino dopo l’uscita dello speciale sulla serie realizzato da HBO Max con tutto il cast di nuovo insieme. Un po’ tutti in questi anni, dai creatori di Friends ad alcuni attori della serie, hanno ammesso l’esistenza di questo vulnus e hanno riconosciuto che, se la sitcom fosse nata in quest’epoca, sicuramente sarebbe risultata molto più inclusiva e aperta alla rappresentanza di etnie diverse. Lo ha ribadito la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Da anni ormai le critiche alla mancanza di diversità di, per l’assenza di protagonisti di colore e di personaggi rilevanti che non fossero bianchi, ha tenuto banco a ogni anniversario, a ogni discussione social e perfino dopo l’uscita dello speciale sulla serie realizzato da HBO Max con tutto il cast di nuovo insieme. Un po’ tutti in questi anni, dai creatori diad alcuni attoriserie, hanno ammesso l’esistenza di questo vulnus e hanno riconosciuto che, se la sitcom fosse nata in quest’epoca, sicuramente sarebbe risultata molto più inclusiva e aperta alla rappresentanza di etnie diverse. Lo ha ribadito la ...

