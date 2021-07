Chi è Jessica Mascheroni di Temptation Island 2021? Età e Instagram (Di lunedì 19 luglio 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su Jessica Mascheroni, concorrente di Temptation Island 2021, dall’età, alla partecipazione al reality, a dove seguirla sui social e Instagram. Chi è Jessica Mascheroni Nome e Cognome: Jessica MascheroniData di nascita: 1987Luogo di Nascita: TradateEtà: 34 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: receptionistFidanzato: Alessandro AuteraFigli: non ha figliTatuaggi: Jessica ha ... Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 luglio 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su, concorrente di, dall’età, alla partecipazione al reality, a dove seguirla sui social e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1987Luogo di Nascita: TradateEtà: 34 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: receptionistFidanzato: Alessandro AuteraFigli: non ha figliTatuaggi:ha ...

