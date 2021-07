C’è Posta per Te, colpaccio di Maria De Filippi: arriva Meghan Markle? (Di lunedì 19 luglio 2021) Stando ad alcune recenti indiscrezioni, Maria De Filippi potrebbe essere vicina a un colpaccio storico nella storia della televisione. Sì, perché a “C’è Posta per Te 2022”, il talk show dei record del sabato sera di Canale 5, potrebbe approdare un ospite decisamente più importante rispetto ai tanti vip (alcuni dei quali divi hollywoodiani) che negli hanno hanno partecipato al programma. Si tratta della famosissima e altrettanto discussa Meghan Markle. A C’è Posta per Te sbarca Meghan Markle? Meghan ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 luglio 2021) Stando ad alcune recenti indiscrezioni,Depotrebbe essere vicina a unstorico nella storia della televisione. Sì, perché a “C’èper Te 2022”, il talk show dei record del sabato sera di Canale 5, potrebbe approdare un ospite decisamente più importante rispetto ai tanti vip (alcuni dei quali divi hollywoodiani) che negli hanno hanno partecipato al programma. Si tratta della famosissima e altrettanto discussa. A C’èper Te sbarca...

Advertising

NintendoItalia : C'è posta per te! - reinadelnulla : RT @sangiosbrando: pensando già alle lacrime che verserò per i miei figli a c'è posta - Rose43652647 : RT @sangiosbrando: pensando già alle lacrime che verserò per i miei figli a c'è posta - sangiosbrando : pensando già alle lacrime che verserò per i miei figli a c'è posta - shesthecavalry : c'è una tipa che posta spoiler sui J0pper e la S4 di ST ho bisogno che qualcuno mi confermi che sono falsi lo dico… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Tom Hanks, il gentiluomo che ha conquistato Hollywood ilGiornale.it