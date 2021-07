Catastrofe in Germania | adesso i morti causati dall' alluvione salgono a 163

Advertising

Tg3web : Pesante il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha investito il nord Europa. La Germania il paese più colpito,… - matteosalvinimi : ??Catastrofe in #Germania per piogge e inondazioni, si parla di almeno 30 morti, decine di dispersi, 200mila persone… - petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - Airone_Azzurro : RT @globalistIT: - ienapriski : Vedere le immagini della catastrofe in #Germania con un camion 'Movimento Terra' dal nome Italiano non mi fa ben s… -

Ultime Notizie dalla rete : Catastrofe Germania

Salgono a 163 le vittime dell'alluvione in. In Renania Palatinato, nel distretto dell'Ahrweiler il numero delle vittime è salito rispetto a ieri ed è arrivato 117, ha riferito un portavoce ...Francia e, ad esempio, sono le aree più colpite dalla siccità, ma i danni più consistenti ...governance - che aiuta a capire perché una calamità naturale possa trasformarsi in una. ...In Renania Palatinato i morti sono 117, in Nordreno-Vestfalia 45, più uno in Baviera. Oggi la visita del ministro degli Interni ...In questi giorni, diverse città in Germania e in Belgio sono state colpite da devastanti alluvioni, che hanno causato più di 180 morti, di cui 27 in Belgio. Numeri che continuano a salire, mentre sono ...