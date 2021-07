Caso Ghosn - Carcere per gli uomini che aiutarono il manager a fuggire dal Giappone

(Di lunedì 19 luglio 2021) L'ex berretto verde Michael Taylor e il figlio Peter sono stati condannati, rispettivamente, a due anni e a otto mesi diper aver aiutato Carlosdalverso il Libano. Il fermo e la carcerazione. I Taylor sono stati arrestati in Massachusetts dalle autorità di polizia federali degli Stati Uniti nel maggio del 2020 e sono arrivati inil 2 marzo 2021, poco dopo l'autorizzazione all'estradizione. I due cittadini statunitensi, dichiaratasi colpevoli per tutte le accuse e imprigionati nella stessa struttura carceraria che ha ospitato per diversi mesi ...

La causa legale contro i Taylor è solo una delle tante ancora pendenti a Tokyo in relazione al: alla sbarra è finito anche l'assistente personale Greg Kelly, ma il verdetto non è previsto ...La fuga diè stata pianificata ' sistematicamente ' nel corso di più di sei mesi e mentre ... sebbene gli esperti del loroabbiano suggerito che dichiararsi colpevoli, mostrare rimorso e ...Lo statunitense, assieme al figlio Peter, è stato condannato per l’aiuto prestato all’ex manager nella sua rocambolesca fuga dal Giappone ...La vicenda dell’ex manager Nissan accusato di aver commesso reati finanziari e rocambolescamente fuggito da Tokyo nel dicembre 2019 per trovare riparo in Libano ...