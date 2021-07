Capo Miseno | insultate ed inviate a lasciare la spiaggia perché lesbiche VIDEO

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Francesca e Martina sono due ragazze napoletane la cui giornata trascorsa al mare si è trasformata in un vero e proprio incubo e in un momento di umiliazione. La loro colpa? È quella di essere, almeno secondo il gruppo persone che le ha aggredite, verbalmente ed anche fisicamente. Le due ragazze, che formano una coppia, erano in, in località, lo scorso venerdì 16 luglio, quando all’improvviso vengono avvicinate da una persona che chiede loro di andar viala vista di una coppia lesbica susciterebbe dubbi ed interrogativi a sua ...

Due ragazze, Francesca e Martina, cacciate dalla spiaggia di Capo Miseno perché lesbiche. "Ci siamo sentite umiliate, non avevamo fatto nulla di male". Nonostante alcuni ragazzi le abbiano difese, un ..."Ci siamo sentite profondamente umiliate, non abbiamo fatto nulla di male, volevamo soltanto trascorrere una giornata al mare come qualsiasi altra persona", hanno raccontato ...