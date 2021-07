Cannes 2021, «Titane» vince dividendo la critica (Di lunedì 19 luglio 2021) Si è concluso il Festival di Cannes 2021, un'edizione indimenticabile per motivi disparati. Prima di tutto, è stato la prima grossa kermesse 2021 dopo la pandemia, con Spike Lee presidente della giuria dei film in concorso. A vincere la 74°edizione del Festival di Cannes è stata una donna, la regista Julia Ducournau di Titane (ventotto anni dopo Jane Campion con il suo Lezioni di piano). L'Italia è rimasta a bocca asciutta, nonostante la presenza di Tre piani di Nanni Moretti in concorso. Orgoglio italiano comunque rivitalizzato per la Palma d'Onore a Marco Bellocchio, consegnata dal ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Si è concluso il Festival di, un'edizione indimenticabile per motivi disparati. Prima di tutto, è stato la prima grossa kermessedopo la pandemia, con Spike Lee presidente della giuria dei film in concorso. Are la 74°edizione del Festival diè stata una donna, la regista Julia Ducournau di(ventotto anni dopo Jane Campion con il suo Lezioni di piano). L'Italia è rimasta a bocca asciutta, nonostante la presenza di Tre piani di Nanni Moretti in concorso. Orgoglio italiano comunque rivitalizzato per la Palma d'Onore a Marco Bellocchio, consegnata dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Cannes 2021 Venezia 2021, "Madres Paralelas" di Almodovar aprirà il 78° Festival Archiviato Cannes ( lo speciale Sky Tg24 ), sotto con Venezia : è stato annunciato il film che aprirà la 78Mostra Internazionale d'arte cinematografica, al via il prossimo 1° settembre. Si tratta di Madres ...

Paris 13th: film francese, fumetto americano, storie universali Non c'è niente di normale dietro a Paris 13th , nonostante le sue storie urbane di uomini e donne in cerca di un'altra metà, nonostante le sue atmosfere molto concrete e nonostante un bianco e nero ...

Festival di Cannes 2021: tutti i vincitori da Titane a Leos Carax Sky Tg24 Tutto su: georgina rodriguez cannes Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...

Cannes 2021, tutti i vincitori a partire da «Titan», palma d'oro spoilerata da Spike Lee Con la gaffe di Spike Lee, si conclude la 74°edizione del Festival di Cannes, che premia l'opera della regista Julia Ducournau. Tutti i premi ...

