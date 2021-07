Calcio: Bologna, Mihajlovic e Di Vaio giocano a padel in attesa dell'allenamento (Di lunedì 19 luglio 2021) Pinzolo, 19 lug. - (Adnkronos) - Pomeriggio dedicato al padel a Pinzolo, sede del ritiro estivo del Bologna. Protagonista l'allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic, che in attesa dell'allenamento ha deciso di scaldarsi a colpi di racchetta. Il serbo, in coppia con il preparatore dei portieri Luca Bucci, ha sfidato in doppio la coppia formata da Marco Di Vaio e da un maestro locale. Livello molto alto, tra smash e volée vincenti, con la vittoria in due set del duo Di Vaio-Fioravanti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Pinzolo, 19 lug. - (Adnkronos) - Pomeriggio dedicato ala Pinzolo, sede del ritiro estivo del. Protagonista l'allenatore rossoblù Sinisa, che inha deciso di scaldarsi a colpi di racchetta. Il serbo, in coppia con il preparatore dei portieri Luca Bucci, ha sfidato in doppio la coppia formata da Marco Die da un maestro locale. Livello molto alto, tra smash e volée vincenti, con la vittoria in due set del duo Di-Fioravanti.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Bologna, Mihajlovic e Di Vaio giocano a padel in attesa dell'allenamento... - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic gioca a padel a Pinzolo: che sfida con Marco Di Vaio. VIDEO: Pomeriggio dedicato al padel a Pin… - SkySport : Bologna, Mihajlovic gioca a padel a Pinzolo: che sfida con Marco Di Vaio. VIDEO #SkySport #Mihajlovic #Bologna - Paulusxt : RT @lucadome76: @rep_bologna Abbiamo dato un calcio in culo alla Borgonzoni, così ne daremo un altro a Battistini. - Marino95550024 : @STKaTz2 In tutte le tifoserie ci sono frange di esaltati come mai nessuno parla del Livorno calcio oppure del Bolo… -