“Attenta a quello che dici”. Bufera su Ursula Bennardo, l’ex UeD ci va pesante e scatena un putiferio (Di lunedì 19 luglio 2021) Ursula Bennardo scatena un putiferio. l’ex dama di Uomini e Donne è finita nella Bufera. Su Instagram si è lasciata andare a un pensiero su un tema delicato come l’aborto. “Oggi nelle mie stories troppe domande private sull’aborto sulle gravidanze inaspettate… Salvo gravi problemi o di salute o economici dico assolutamente NO ALL’ABORTO Ci sono DONNE CHE LOTTANO DA ANNI PER DIVENTARE MAMME E DAREBBERO UN ARTO PUR DI RIUSCIRCI …”. “ALTRE CHE VIVONO ANCORA NELLA SPERANZA LOTTANDO E SPENDENDO OGNI ENTRATA CHE HANNO PER RIUSCIRCI Di un aborto potresti pentirti a vita di aver tenuto un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)undama di Uomini e Donne è finita nella. Su Instagram si è lasciata andare a un pensiero su un tema delicato come l’aborto. “Oggi nelle mie stories troppe domande private sull’aborto sulle gravidanze inaspettate… Salvo gravi problemi o di salute o economici dico assolutamente NO ALL’ABORTO Ci sono DONNE CHE LOTTANO DA ANNI PER DIVENTARE MAMME E DAREBBERO UN ARTO PUR DI RIUSCIRCI …”. “ALTRE CHE VIVONO ANCORA NELLA SPERANZA LOTTANDO E SPENDENDO OGNI ENTRATA CHE HANNO PER RIUSCIRCI Di un aborto potresti pentirti a vita di aver tenuto un ...

