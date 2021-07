19 luglio 1992, la strage di Via d’Amelio, Mattarella: “Falcone e Borsellino esempio per i giovani” (Di lunedì 19 luglio 2021) "L’attentato di via d’Amelio, ventinove anni or sono, venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolo Borsellino pagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle Istituzioni. Con lui morirono gli agenti della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) "L’attentato di via, ventinove anni or sono, venne concepito e messo in atto con brutale disumanità. Paolopagò con la vita la propria rettitudine e la coerenza di uomo delle Istituzioni. Con lui morirono gli agenti della scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina". L'articolo .

Advertising

davidefaraone : Ci sono giorni che ti cambiano la vita per sempre. Il 19 luglio 1992 è uno di quelli. #viadamelio - Agente_Lisa : #19luglio #viadamelio Oggi voglio ricordare le vite e i sogni di sei persone. Sei martiri uccisi per i loro ideali,… - virginiaraggi : .@Roma ricorda il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta uccisi il 19 luglio 1992 nell’attentato di… - paolaaaggg : RT @VirginRadioIT: 19 luglio 1992 #PaoloBorsellino e cinque agenti della scorta (Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter… - cxnnsmile : RT @anikeatable: Alle 16:59 del 19 luglio 1992, una Fiat 26 con 90kg di esplosivo fece saltare, in via d'Amelio, Palermo, il magistrato Pao… -