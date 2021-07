Vacanze in Liguria | la variante Delta non spaventa i turisti Tutto esaurito e tanti stranieri

Advertising

RegLiguria : ?? La Liguria al terzo posto come meta delle vacanze outdoor scelta quest'estate dagli italiani secondo l'indagine d… - Miti_Vigliero : Vacanze, la Liguria decolla. Tornano anche gli stranieri Tutto esaurito già a giugno. Grazie alle seconde case, la… - zazoomblog : Vacanze la Liguria decolla. Tornano anche gli stranieri - #Vacanze #Liguria #decolla. #Tornano - NorbertSteiner7 : RT @RegLiguria: ?? La Liguria al terzo posto come meta delle vacanze outdoor scelta quest'estate dagli italiani secondo l'indagine di @ENIT_… - vincesal555 : @ValentinaVeltro Sono anni che scelgo una meta italiana diversa per le vacanze estive. Una o due settimane. Di soli… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze Liguria

Il Secolo XIX

... Giovanni Toti , che spinge per l'adozione tout court del Green Pass: " Anche in... Criticità è anche il fatto che la campagna vaccinale si è rallentata per l'inizio delledi molti ...Si accende il dibattito sul Green Pass nei giorni in cui aumentano i 'focolai delle' in diverse regioni italiane. E anche in, seppure non siano stati registrati focolai specifici, la preoccupazione sale di pari passo con la conta dei nuovi positivi, che da qualche ...Vacanze pet friendly: la scelta giusta per chi ha un animale domestico e non vuole rinunciare alla sua compagnia. Ecco quali sono le regioni d’Italia che riservano più attenzioni agli amici a quattro ...Toscana, Umbria e Liguria alle prese con la variante Delta, che ormai rappresenta il 70% dei casi segnalati alle autorità sanitarie ...