Rovazzi torna a parlare del litigio con Fedez: “Era amicizia vera, ma lui è molto malfidato” (Di domenica 18 luglio 2021) “Mischiare il lavoro all’amicizia è sempre molto pericoloso. È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può”. Sono passati ormai più di tre anni da quando ha litigato con Fedez, ma Rovazzi è tornato a parlare dei motivi che hanno interrotto il rapporto e il sodalizio artistico. Lo ha fatto nel corso di un’intervista a Stories, su SkyTg24. “Io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciuto parlare vis a vis con le persone”, ha spiegato Fabio Rovazzi, “E così ho fatto poi con lui: dopo tutte le cose ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 luglio 2021) “Mischiare il lavoro all’è semprepericoloso. È una situazione difficile da spiegare quella lì, come posso spiegartela? Non si può”. Sono passati ormai più di tre anni da quando ha litigato con, mato adei motivi che hanno interrotto il rapporto e il sodalizio artistico. Lo ha fatto nel corso di un’intervista a Stories, su SkyTg24. “Io non ho mai voluto portarla sul piano pubblico, mi è sempre piaciutovis a vis con le persone”, ha spiegato Fabio, “E così ho fatto poi con lui: dopo tutte le cose ...

