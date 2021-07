Precipita da un muretto | grave a Torrette | indaga la polizia

(Di domenica 18 luglio 2021) Scivola da une dopo un volo di oltre 4 metri plana sulla tettoia di un casottino tra via Guasino e via Cinque Torri, ad Osimo. E'. Un passante ha notato la sagoma dell'uomo a terra ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Precipita muretto

AnconaToday

Scivola da une dopo un volo di oltre 4 metri plana sulla tettoia di un casottino tra via Guasino e via Cinque Torri, ad Osimo. E' grave. Un passante ha notato la sagoma dell'uomo a terra vicino alle scale ...L' ultima si è verificata poche settimane fa provocando il crollo di una parte deldi protezione della scala pubblica nei pressi dell'Hotel NH Convento.L'incidente sabato pomeriggio nel comune di Villa Basilica. Il racconto del proprietario della casa vicina al luogo dove la vettura è caduta ...Un incidente si è verificato in Costiera Amalfitana a seguito del ribaltamento di un'autogru che ha causato il ferimento di un operaio.