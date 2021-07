L' assessore alla sanità del Lazio | ' Vaccinare i ragazzi per un anno scolastico in sicurezza'

(Di domenica 18 luglio 2021) Parole giuste mentre c'è chi cerca di annullare tutte le regole. "Vaccinarsi è la strada maestra per mettersi in, limitando le complicazioni della malattia e favorendo la riduzione della ...

EmergenzaH24 : RT @ProCivPiemonte: L'assessore alla #Protezionecivile questa matina ha visitato il Presidio di #Alessandria in occasione dell'Assemblea de… - globalistIT : - PlERdeIMONT : @il_piccolo Forse è il momento che Riccardi lasci la poltrona di assessore alla salute a qualcun’altro - il_piccolo : L’assessore all’Istruzione ricorda l’importanza del contributo di tutti, adulti compresi, per scongiurare il ritorn… - Sandor_Petini : Maria Carta (Siligo SS, 24 giugno 1934 – Roma, 22 settembre 1994) è stata una cantautrice e attrice italiana. Già c… -

Ultime Notizie dalla rete : assessore alla

ANSA Nuova Europa

L'regionaleSanità, Alessio D'Amato, ha invitato i cittadini, in particolare i giovanissimi a vaccinarsi per 'mettersi in sicurezza e favorire la riduzione della circolazione del virus'...Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d'ItaliaCamera, Francesco Lollobrigida, il ... ) [1] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 2 [html] => Da parte dell'ligure Berrino, dunque, ...Auguro alla nuova dirigenza un buon lavoro e ovviamente ... Ora, insomma, resta da capire se l’accordo sul nome dell’ex assessore stradellino reggerà fino al voto di lunedì o se ci saranno ...CODROIPO. Per sostenere in sede di giunta regionale la ristrutturazione dell’ottocentesca villa Ballico a Codroipo scende in campo Riccardo Riccardi: ad annunciarlo lo stesso vicegovernatore del Fvg, ...