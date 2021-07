G8 di Genova | il giudice Settembre | la verità processuale è rimasta monca

(Di domenica 18 luglio 2021) Incontro ilRobertoche è in pensione ormai da diversi anni. Ne sono passati 20 dal G8 di(IL RACCONTO) e 11 da quando,della Corte d'Appello di, fu estensore della sentenza di secondo grado per i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto. Quello che resta è lo sconforto, racconta mentre ripercorre non tanto gli anni dei processi, ma tutto quello che è accaduto, o meglio che non è accaduto, negli anni successivi (LO SPECIALE - UNA GIUSTIZIA INCOMPIUTA).

Advertising

SkyTG24 : G8 Genova, il giudice Settembre: la verità processuale è rimasta monca - VIOLA_MARTELLA : RT @SkyTG24: Roberto Settembre, giudice del processo di Appello sulle torture alla caserma di Bolzaneto, è tra i protagonisti dello special… - gibimosca : RT @SkyTG24: Roberto Settembre, giudice del processo di Appello sulle torture alla caserma di Bolzaneto, è tra i protagonisti dello special… - SkyTG24 : Roberto Settembre, giudice del processo di Appello sulle torture alla caserma di Bolzaneto, è tra i protagonisti de… - libellula58 : Il caso dei Bagni sequestrati a Genova, il giudice non archivia e ordina: “Indagare su tutte le 17mila concessioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova giudice

Incontro ilRoberto Settembre che è in pensione ormai da diversi anni. Ne sono passati 20 dal G8 die 11 da quando,della Corte d'Appello di, fu estensore della sentenza di secondo grado per i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto. Quello che resta è lo sconforto, racconta ......presupposti giuridici per una costituzione in parte civile che sarebbe stata rifiutata dal. ... ) ) - - >. Nessun pentimento per aver sostenuto la scelta diper tenere il G8 del ...Il 19 luglio 1992, a perdere la vita insieme al giudice Paolo Borsellino anche Emanuela Loi, la prima donna poliziotto a morire in servizio.Genova. Nessun pentimento per aver sostenuto la scelta di Genova ... perché le responsabilità che accerta il giudice penale sono quelle personali, del singolo agente o funzionario di polizia o del ...