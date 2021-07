Ferrari, Sprint Race dolceamara: il passo gara è promettente a Silverstone (Di domenica 18 luglio 2021) La Ferrari si gode lo Sprint Race a metà. La rossa di Maranello ha dimostrato di possedere un buon passo gara sul tracciato anglosassone di Silverstone che fa ben sperare tutti i tifosi e gli addetti ai lavori. Charles Leclerc ha mantenuto la quarta piazzola correndo all’andatura di Valtteri Bottas della Mercedes, mentre Carlos Sainz si è reso protagonista di ottimi sorpassi (e di una rimonta rabbiosa) dopo il contatto con George Russell. Cauto ottimismo per oggi pomeriggio. Bene la Ferrari nello Sprint Race: le parole dei due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Lasi gode loa metà. La rossa di Maranello ha dimostrato di possedere un buonsul tracciato anglosassone diche fa ben sperare tutti i tifosi e gli addetti ai lavori. Charles Leclerc ha mantenuto la quarta piazzola correndo all’andatura di Valtteri Bottas della Mercedes, mentre Carlos Sainz si è reso protagonista di ottimi sorpassi (e di una rimonta rabbiosa) dopo il contatto con George Russell. Cauto ottimismo per oggi pomeriggio. Bene lanello: le parole dei due ...

Advertising

F1inGenerale_ : F1 | GP Silverstone, Sprint Qualifying Ferrari – Mekies: “Ottimo Charles, peccato per Sainz ma è stato il pilota ch… - STnews365 : F1, Ferrari: Mattia Binotto fiducioso per il proseguimento della stagione Leclerc 4°, Sainz 11°. Sono questi i risu… - STnews365 : Sprint Race, è scontro tra Russell e Sainz Lo spagnolo della Ferrari avvelenato per il contatto al primo giro a Sil… - Daniele20052013 : F1, Ferrari: Sprint Race amara, esplode la rabbia di Sainz - infoitsport : Ferrari, Leclerc 4° nella Qualifica Sprint di Silverstone: 'Il podio è possibile' -