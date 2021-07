Eboli | Sette i candidati alla carica di sindaco

(Di domenica 18 luglio 2021) di Erika Noschese “Una grave responsabilità politica”. Così i Democratici e Progressisti puntano il dito contro la coalizione di centrosinistra, in occasione della prossima tornata elettorale, ad. Il Movimento politico attacca un noto parlamentare salernitano, “diventato deputato per discendenza familiare, i quali hanno sacrificato la possibilità di mettere in campo una coalizione ampia e forte con una squadra all’altezza delle sfide che ci aspettano per risollevare la nostra città, piegata prima dpandemia e poi dvicenda politica, amministrativa e giudiziaria dell’exCariello”. Il riferimento, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eboli Sette

ilmattino.it

... poi sfumata, in una lista a, in provincia di Salerno), alcuni noti imprenditori, e ... sono al vaglio degli inquirenti partenopei che stanno facendo accertamenti supersone (per sei, ieri, ...Di spalla:. Angelo Voza rinviato a giudizio con altriDiffida alla Regione. Villa dei Fiori "Riabilitazione con contratti da negrieri" Baronissi. Parco dell'Irno. È un degrado senza ...Blitz anti-camorra dei carabinieri ad Acerra, in provincia di Napoli, nel cuore della notte. Colpiti i clan rivali Di Buono e Lombardi. Sgominate le piazze di spaccio.Il direttore dell'area tecnica Cocchino D'Eboli ha commentato ad Antenna Gol la gioia per la promozione in Lega Pro che l'Acr Messina ha ottenuto a Sant'Agata: "Siamo stati un gruppo molto unito al di ...