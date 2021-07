Caos procure | Pignedoli M5S | ‘richiesta danni Stato a Palamara sembra avvertimento’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 luglio 2021) Milano, 18 lug. (Adnkronos) – “In questo Paese si sta iniziando a risolvere i problemi scaricandoli su chi li denuncia e questo è gravissimo. Ci va di mezzo la libertà di espressione delle persone e sto seriamente valutando – una volta che mi saranno chiari tutti i contorni della vicenda – se ci sia la possibilità di fare un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere se ritenga sussistente lodi diritto in Italia alla luce del fatto che uno dei pilastri della libertà di stampa e di espressione in questo caso viene messo a serio rischio”. A parlare all’Adnkronos è Sabrina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.