Calciomercato Juventus, Icardi si fa avanti: e Ronaldo? (Di domenica 18 luglio 2021) Icardi chiama la Juve: Mauro si propone! La posizione dei bianconeri sul possibile tesseramento dell’argentino Il PSG ha comunicato ad Icardi che è uno dei sacrificabili. Il suo intermediario con l’Italia Gabriele Giuffrida ha ripreso i contatti con quei club italiani che lo avevano cercato in passato. La Juve per ora rimane prima e forse unica scelta. ll club bianconero ha preso tempo, a prezzo di grande saldo potrebbe pensarci, magari attraverso uno scambio o un prestito. Anche se con Ronaldo ancora in rosa sarebbe complicato trovare spazio per l’argentino. Lo scrive il Corriere dello Sport. I DETTAGLI SU ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021)chiama la Juve: Mauro si propone! La posizione dei bianconeri sul possibile tesseramento dell’argentino Il PSG ha comunicato adche è uno dei sacrificabili. Il suo intermediario con l’Italia Gabriele Giuffrida ha ripreso i contatti con quei club italiani che lo avevano cercato in passato. La Juve per ora rimane prima e forse unica scelta. ll club bianconero ha preso tempo, a prezzo di grande saldo potrebbe pensarci, magari attraverso uno scambio o un prestito. Anche se conancora in rosa sarebbe complicato trovare spazio per l’argentino. Lo scrive il Corriere dello Sport. I DETTAGLI SU ...

