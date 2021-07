Calcio | L' Equipe | Icardi alla Juve dipende da futuro Ronaldo

(Di domenica 18 luglio 2021) Ritorno di fiamma in casantus per l'ex attaccante dell'Inter ora al Psg Mauro. Come già successo ai tempi in cui l'argentino vestiva nerazzurro lantus starebbe pensando a lui ma - ...

Advertising

VELOSPORT1960 : - LALAZIOMIA : Calcio – Frosinone, 7 reti all'Equipe Lazio nell'allenamento congiunto - manuhellt : RT @SkySport: PSG, l'Equipe: Hakimi positivo al coronavirus #SkySport #Hakimi #Psg #Coronavirus - TmoreOfficial98 : RT @SkySport: PSG, l'Equipe: Hakimi positivo al coronavirus #SkySport #Hakimi #Psg #Coronavirus - TrevorSollars : RT @SkySport: PSG, l'Equipe: Hakimi positivo al coronavirus #SkySport #Hakimi #Psg #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Equipe

Agenzia ANSA

Come già successo ai tempi in cui l'argentino vestiva nerazzurro la Juventus starebbe pensando a lui ma - come scrive il quotidiano sportivo francese 'L'' - tutto dipenderebbe dal futuro di ...Tutti i giocatori del Palermoe i membri dello staff hanno ricevuto oggi allo stadio Renzo Barbera il vaccino contro il ... ha impegnato allo stadio unacomposta da medici, infermieri e ...Il post enigmatico di Cristiano Ronaldo anima il calciomercato. Cristiano Ronaldo anima la domenica con un post enigmatico che mette in allarme i tifosi della Juventus e i suoi 315 milioni di followe ...(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Ritorno di fiamma in casa Juventus per l'ex attaccante dell'Inter ora al Psg Mauro Icardi. Come già successo ai tempi in cui l'argentino vestiva nerazzurro la Juventus starebbe ...