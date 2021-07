Auto contro un palo e prende fuoco | gravissimi due ragazzi

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 18 luglio 2021) Grave incidente stradale nella notte a Milano, in zona Forlanini.un: due estratti dalle lamiere infuocate gravi dueL’incidente nella notte in via Repettiun. Due giovani in codice rosso in ospedale. L’che sbanda, lo s, violentissimo, e le fiamme. Drammatico