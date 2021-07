Aumentano le vittime delle alluvioni in Europa. Germania e Belgio in ginocchio (Di domenica 18 luglio 2021) Oltre 180 morti. La cancelliera Merkel in visita in Renania - Palatinato, uno dei land più colpiti. Polemiche per la gaffe del candidato della Cdu che ride sui luoghi del disastro. 'Il vostro dolore è ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 luglio 2021) Oltre 180 morti. La cancelliera Merkel in visita in Renania - Palatinato, uno dei land più colpiti. Polemiche per la gaffe del candidato della Cdu che ride sui luoghi del disastro. 'Il vostro dolore è ...

