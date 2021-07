Antognoni: «Avrei meritato più rispetto da Commisso. Avere più soldi non giustifica certe azioni» (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo la lettera in cui ha accusato Rocco Commisso di essere il solo responsabile del suo addio alla Fiorentina, Giancarlo Antognoni continua il je accuse in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. «Pensavo che Rocco Commisso mi avrebbe contattato per spiegarmi il perché di questo divorzio. Invece se n’è lavato le mani. Barone mi ha detto che è stato Commisso a decidere tutto. Non pensate che Avrei meritato una spiegazione da parte del Presidente? Non pensate che Avrei meritato un po’ di rispetto? Lui ha più soldi di me. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo la lettera in cui ha accusato Roccodi essere il solo responsabile del suo addio alla Fiorentina, Giancarlocontinua il je accuse in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. «Pensavo che Roccomi avrebbe contattato per spiegarmi il perché di questo divorzio. Invece se n’è lavato le mani. Barone mi ha detto che è statoa decidere tutto. Non pensate cheuna spiegazione da parte del Presidente? Non pensate cheun po’ di? Lui ha piùdi me. ...

