Álvaro Enrigue sulle piste di Geronimo

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 18 luglio 2021) Il marketing editoriale allestito per il nuovo romanzo dilo suggerisce al pubblico italiano come un romanzo storico imperniato sulla vita del capo indiano, cui si attribuisce anche la frase citata nel titolo: Adesso mi arrendo e questo è tutto (traduzione di Pino Cacucci, Feltrinelli, pp. 428, € 22,00). La narrazione è anche collegata a un viaggio dell’autore nelle regioni dove per quasi tre secoli si svolsero le terribili guerre che contrapposero prima i messicani e poi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.