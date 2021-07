"Adesso basta con i processi mediatici" (Di domenica 18 luglio 2021) Ultimo appuntamento de La Ripartenza al Petruzzelli di Bari. Ospite il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 luglio 2021) Ultimo appuntamento de La Ripartenza al Petruzzelli di Bari. Ospite il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati

Advertising

6000sardine : Respinta per 1 voto la richiesta sospensiva del #ddlZan. Adesso basta giochetti, approviamolo! Ogni giorno che pa… - fattoquotidiano : LA TRATTATIVA STATO-CALCIO Aver portato migliaia di persone in piazza senza freni e senza regole per la sfilata del… - stellanera17 : RT @DaniloApriglian: FdI e Lega ti dicono che religione professare, con chi andare a letto, in che modo essere genitori (perché devi esserl… - DaniloApriglian : FdI e Lega ti dicono che religione professare, con chi andare a letto, in che modo essere genitori (perché devi ess… - TENVERIFESEA : RT @tulipaola: Mi hanno tolto Bay Yanlis di punto in bianco, dopo due settimane stesso Yeni Hayat, hanno anticipato la fine di MA e a Maras… -