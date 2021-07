Piano nazionale scuola digitale, graduatorie finali equipe formative territoriali (Di sabato 17 luglio 2021) Sono state pubblicate le graduatorie finali relative alle equipe territoriali del Piano nazionale scuola digitale. Si tratta nello specifico di 20 docenti in posizione di comando presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica e n. 200 docenti in posizione di semiesonero quali componenti delle équipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 luglio 2021) Sono state pubblicate lerelative alledel. Si tratta nello specifico di 20 docenti in posizione di comando presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica e n. 200 docenti in posizione di semiesonero quali componenti delle équipeper gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Piano nazionale Gli Stati Uniti non sono una democrazia compiuta I democratici al momento hanno una maggioranza risicata, almeno sul piano nazionale, e si stanno battendo per realizzare una serie di riforme. Perfino la proposta di compromesso sulla legge ...

Juve, Chiesa in vacanza col fisioterapista L'euforia per la vittoria e i successivi festeggiamenti hanno inizialmente fatto passare in secondo piano il dolore. Nei giorni scorsi l'ala della Juventus e della Nazionale si è sottoposta ad ...

Trivelle: avviata consultazione pubblica sul Piano nazionale - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Almaviva e Aruba per il Polo Strategico Nazionale Le due società italiane hanno formalizzato al MITD l'intenzione di candidarsi alla realizzazione del Polo Strategico Nazionale previsto dal PNRR.

Maria Grazia Cucinotta sfoggia un top esplosivo: curve in primo piano Assolutamente devastante, l'attrice Maria Grazia Cucinotta manda tutti in visibilio con le sue curve in primo piano. Esplosive!

