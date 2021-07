Parroco abusa di una ragazzina | divieto di avvicinamento

Advertising

Un seminarista di 26 anni ha ricevuto una misura di obbligo di allontanamento e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 15enne che ha violentato . L'aiuto dele addetto alla gestione dell'oratorio in un comune milanese ha violentato una ragazzina di 15 anni e adesso ha ricevuto la misura restrittiva , ma non è stato arrestato. Leggi anche > A ...Avrebbe violentato una ragazzina di 15 anni che frequentava l'oratorio di cui era responsabile, in un comune dell'hinterland milanese, come assistente del. Sotto inchiesta un seminarista di 26 anni . Ad accusarlo la stessa giovane vittima. Il giovane è stato immediatamente allontanato dalla struttura, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi ...Per mesi ha violentato una ragazzina di 15 anni. Solo quando la giovane ha avuto un crollo psicofisico si è scoperta la realtà dei fatti ...Un seminarista di 26 anni ha ricevuto una misura di obbligo di allontanamento e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 15enne che ha violentato. L'aiuto del parroco e addetto ...