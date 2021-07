Maglie Armani Napoli, la vendita al pubblico solo a stagione inoltrata. De Laurentiis: “Ho curato tutto io” (Di sabato 17 luglio 2021) Aurelio De Laurentiis interviene sulle Maglie Armani. Il presidente del Napoli ha annunciato che tutto il materiale sarà pronto entro il 20 agosto. Quindi fino ad allora i giocatori continueranno a svolgere il ritiro con le Maglie rattoppate. In pratica tutto il materiale arriverà appena due giorni prima dell’avvio della nuova stagione calcistica che comincia il 22 agosto col Venezia (ecco il calendario). Quando arriverà la vendita al pubblico? “Stiamo producendo in Cina, Bangladesh, Pakistan, Turchia e anche in Italia. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 17 luglio 2021) Aurelio Deinterviene sulle. Il presidente delha annunciato cheil materiale sarà pronto entro il 20 agosto. Quindi fino ad allora i giocatori continueranno a svolgere il ritiro con lerattoppate. In praticail materiale arriverà appena due giorni prima dell’avvio della nuovacalcistica che comincia il 22 agosto col Venezia (ecco il calendario). Quando arriverà laal? “Stiamo producendo in Cina, Bangladesh, Pakistan, Turchia e anche in Italia. ...

Advertising

tonyrusso93 : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @ADeLaurentiis ADL ha ammesso di essere in ritardo sulle maglie... ciò non toglie che l… - AgostinoMatteis : @D10sAndrea ...diciamo solo un problema di brutta immagine...ma se usano queste o le maglie di Armani cambia nulla.… - CozzAndrea : @whoisvgl Madonna quanti ne ho silenziati. Riguardo le maglie ormai là figura di merda è fatta, prima del campionat… - MarioIlliano3 : @TutelaMagliaNA @expo_frank Amici , è vero che siamo in incredibile ritardo ma voglio essere fiducioso e credo che… - MauroMisantropo : @TutelaMagliaNA Una cosa mi sfugge, dovevano essere maglie autoprodotte disegnate da Armani, ma dal tweet di Alvino… -