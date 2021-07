Lecce, ucciso davanti al bancomat: fermato uomo, indagini sul complice (Di sabato 17 luglio 2021) Lequile , 17 luglio 2021 - E' stato fermato e portato in carcere l'uomo che ha sparato ed ucciso , ieri sera poco prima di mezzanotte a Lequile in provincia di Lecce , un anziano che stava ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Lequile , 17 luglio 2021 - E' statoe portato in carcere l'che ha sparato ed, ieri sera poco prima di mezzanotte a Lequile in provincia di, un anziano che stava ...

