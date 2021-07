La vittoria del sentimento (Di sabato 17 luglio 2021) La nostra memoria è come un libro bianco sul quale appuntare le suggestioni vissute nel passato. Ci sarà un momento, difficile dire quando, in cui scriveremo di questa bellissima esperienza della vittoria della Nazionale. Sarà facile e immediato riportare su quel libro i momenti finali del successo, la parata di Donnarumma, gli abbracci degli Azzurri e quelli con gli amici e i parenti davanti alla tv, la sensazione di potente liberazione di fronte all’impresa di Mancini e dei suoi ragazzi. Sarà altrettanto semplice scrivere di come la notte di Wembley abbia modificato, almeno in parte, la percezione stessa della nostra vita, abituati come eravamo a stare distanti, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) La nostra memoria è come un libro bianco sul quale appuntare le suggestioni vissute nel passato. Ci sarà un momento, difficile dire quando, in cui scriveremo di questa bellissima esperienza delladella Nazionale. Sarà facile e immediato riportare su quel libro i momenti finali del successo, la parata di Donnarumma, gli abbracci degli Azzurri e quelli con gli amici e i parenti davanti alla tv, la sensazione di potente liberazione di fronte all’impresa di Mancini e dei suoi ragazzi. Sarà altrettanto semplice scrivere di come la notte di Wembley abbia modificato, almeno in parte, la percezione stessa della nostra vita, abituati come eravamo a stare distanti, ...

