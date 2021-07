Italia, Buffon: «Bonucci-Chiellini riferimenti, Donnarumma Pallone d’Oro» (Di sabato 17 luglio 2021) Gianluigi Buffon elogia l’Italia campione d’Europa e esalta Bonucci e Chiellini: ecco le sue dichiarazioni Buffon, ai microfoni di Sky Sport, esalta l’Italia di Mancini. Italia – «Per me non sono delle sorprese. Giorgio e Leo sono dei punti di riferimento. Ogni Nazionale che si rispetti e che vince ha bisogno dell’esperienza, della certezza e della solidità che alcuni giocatori possono dare. In mezzo a questo ci sono anche le grandi sorprese, dando per scontato che Verratti per me è un campione e che Jorginho sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello. Le ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Gianluigielogia l’campione d’Europa e esalta: ecco le sue dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, esalta l’di Mancini.– «Per me non sono delle sorprese. Giorgio e Leo sono dei punti di riferimento. Ogni Nazionale che si rispetti e che vince ha bisogno dell’esperienza, della certezza e della solidità che alcuni giocatori possono dare. In mezzo a questo ci sono anche le grandi sorprese, dando per scontato che Verratti per me è un campione e che Jorginho sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello. Le ...

Advertising

junews24com : «Bonucci e Chiellini punti di riferimento, Chiesa sorpresa»: parla Buffon - - Fprime86 : RT @SkySport: Buffon: 'A Parma per vincere l'ultima sfida. Donnarumma da Pallone d'Oro, deve puntarci' #SkySport #SerieB #Parma #Buffon #Do… - SkySport : Buffon: 'A Parma per vincere l'ultima sfida. Donnarumma da Pallone d'Oro, deve puntarci' #SkySport #SerieB #Parma… - EduardoPerdom16 : @alex_cevallos2 Italia: Dino Zoff, Walter Zenga, Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma si o no...@PatoCornejo - STnews365 : Buffon non si pone limiti: 'Al Parma posso far bene altri quattro o cinque anni' Gigi Buffon parla della sua nuova… -