Ischia, uomo gira armato in strada con arco, frecce e coltello

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in località Serrara Fontana per la segnalazione di una persona armata in strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo armato di "nunchaku", arco, frecce ed un coltello.

