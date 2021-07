Gianni Morandi copia Harry Styles o viceversa? I look a confronto

(Di sabato 17 luglio 2021) IdiNell’ultimo periodo, così come nel video L’Allegria,ha utilizzato degli abiti simili a quelli scelti di recente (e non) da. Sui social il‘nazionale’ ha voluto riderci su, ponendo un quesito ai fan e caricando delle immagini: «16 luglio., questo giovane cantante L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

vladiluxuria : A favore del #ddlZan si schierano molti cantanti: da @LoredanaBerte a @paolaturci, da Gianni Morandi a @Fedez e tra… - lorenzojova : Gianni Morandi - L'Allegria (Official Video) - PeccoBagnaia : L’Allegria di Gianni Morandi, scritta da Lorenzo Jovanotti Regia ?? @maikid @VRRidersAcademy #GoFree - flavstales : RT @calumflawIess: Gianni Morandi io ti amo. - ifxc0uldFly : RT @SharonStyless: GIANNI MORANDI SEI LA MIA VITA -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

Harry Styles come. Le foto paragone che ieri hanno fatto il giro del web sono arrivate anche al cantante di Monghidoro che le ha condivise sui suoi social scrivendo: Ovviamente i suoi fan non hanno ...Nel '66 Laura sposòcon cui ebbe i figli Serena (prematura, vissuta 9 ore), Marianna e Marco (che l'hanno resa nonna di cinque nipoti, due di Marianna avuti con Biagio Antonacci e tre ...Dopo svariati meme, Gianni Morandi scherza su Instagram e mette a confronti i suoi look a quelli di Harry Styles: "Chi copia chi?", chiede il cantante. Nell’ultimo periodo, così come nel video ...Le foto giravano da un po' sui social, così il cantante bolognese ha pensato bene di collezionarle tutte e pubblicarle su Instagram, dove chiede ironicamente: "Harry Styles, la s ...