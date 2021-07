Genova, 20 anni dopo: gli agenti del G8 non possono difendersi. Per la Corte Ue “prove inammissibili” (Di sabato 17 luglio 2021) A 20 anni esatti dal G8 di Genova del luglio 2001, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato ‘inammissibili’ i ricorsi presentati da alcuni poliziotti condannati per l’irruzione alla scuola Diaz. La Cedu, infatti, ha stabilito che non è ammissibile il ricorso di Massimo Nucera. L’agente scelto del Nucleo speciale del Settimo Reparto Mobile di Roma dichiarò di aver ricevuto una coltellata durante l’irruzione nella scuola Diaz. Nonché di Maurizio Panzieri, all’epoca dei fatti Ispettore capo aggregato allo stesso Nucleo speciale. Quest’ultimo siglò il verbale su quello che i giudici ritennero fosse un finto ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) A 20esatti dal G8 didel luglio 2001, laeuropea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato ‘’ i ricorsi presentati da alcuni poliziotti condannati per l’irruzione alla scuola Diaz. La Cedu, infatti, ha stabilito che non è ammissibile il ricorso di Massimo Nucera. L’agente scelto del Nucleo speciale del Settimo Reparto Mobile di Roma dichiarò di aver ricevuto una coltellata durante l’irruzione nella scuola Diaz. Nonché di Maurizio Panzieri, all’epoca dei fatti Ispettore capo aggregato allo stesso Nucleo speciale. Quest’ultimo siglò il verbale su quello che i giudici ritennero fosse un finto ...

