Genova ’01. Vent’anni dopo un altro mondo è necessario (Di sabato 17 luglio 2021) Da domenica 18 a giovedì 22 luglio, conferenze, tavole rotonde, libri, mostre, spettacoli teatrali, proiezioni cinematogra?che e un cammino urbano da Bolzaneto al centro cittadino, attraverso i luoghi simbolo del G8 del 2001. SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid19 la capienza delle sale del Palazzo Ducale è limitata pertanto è obbligatoria la prenotazione online dal 5 Luglio sul sito di Palazzo Ducale L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 luglio 2021) Da domenica 18 a giovedì 22 luglio, conferenze, tavole rotonde, libri, mostre, spettacoli teatrali, proiezioni cinematogra?che e un cammino urbano da Bolzaneto al centro cittadino, attraverso i luoghi simbolo del G8 del 2001. SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid19 la capienza delle sale del Palazzo Ducale è limitata pertanto è obbligatoria la prenotazione online dal 5 Luglio sul sito di Palazzo Ducale L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

faustacu : G8 Genova, Corte europea dichiara inammissibili i ricorsi dei poliziotti del blitz alla scuola Diaz - algablu : RT @altreconomia: 'Genova '01. 20 anni dopo un altro mondo è necessario'. Ci vediamo a #Genova per il ventennale, dal 18 al 22 luglio. Si p… - ManuelVignati : RT @altreconomia: 'Genova '01. 20 anni dopo un altro mondo è necessario'. Ci vediamo a #Genova per il ventennale, dal 18 al 22 luglio. Si p… - GiancarloGarci6 : Le m...e vogliono sentirsi pulite non si accorgono che la loro puzza è insopportabile G8 Genova, Strasburgo: inammi… - VAgnoletto : RT @altreconomia: 'Genova '01. 20 anni dopo un altro mondo è necessario'. Ci vediamo a #Genova per il ventennale, dal 18 al 22 luglio. Si p… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova ’01 Imu 2021, domani 16 giugno scade la prima rata: versamenti per 9,8 miliardi di euro Sky Tg24