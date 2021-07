Genoa-Stubai oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2021 (Di sabato 17 luglio 2021) Genoa-Stubai sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su data, orario e diretta tv e streaming dell’incontro. La partita si gioca alle ore 17 di sabato 17 luglio e si tratta della prima uscita stagionale del Grifone con alla guida il confermato Davide Ballardini. La partita sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Telenord, canale 13 in Liguria, 615 in Piemonte e nel resto d’Italia in streaming sul sito dell’emittente privata ligure. Sarà l’occasione per vedere le prime performance dei giocatori rossoblu, ancora sicuramente intorpiditi dalle ... Leggi su sportface (Di sabato 17 luglio 2021)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni su data,tv edell’incontro. La partita si gioca alle ore 17 di sabato 17 luglio e si tratta della prima uscita stagionale del Grifone con alla guida il confermato Davide Ballardini. La partita sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Telenord,13 in Liguria, 615 in Piemonte e nel resto d’Italia insul sito dell’emittente privata ligure. Sarà l’occasione per vedere le prime performance dei giocatori rossoblu, ancora sicuramente intorpiditi dalle ...

