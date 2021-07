F1 su TV8, GP Gran Bretagna 2021: orari, programma, diretta e differita sprint race in chiaro (Di sabato 17 luglio 2021) Quest’oggi, sabato 17 luglio, la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 verrà stabilita in maniera del tutto inedita. Infatti, per la prima volta nella storia, si disputerà la qualifica sprint, o sprint race che dir si voglia. Si tratta di una mini-gara di 100 km senza obbligo di pit-stop e senza limiti di consumo, al cui termine verranno conferiti punti valevoli per il Mondiale (3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo). SEGUI FP2 E sprint race DEL GP DI Gran Bretagna DI F1 Il primo a passare sotto la ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Quest’oggi, sabato 17 luglio, la griglia di partenza delPremio didi F1 verrà stabilita in maniera del tutto inedita. Infatti, per la prima volta nella storia, si disputerà la qualifica, oche dir si voglia. Si tratta di una mini-gara di 100 km senza obbligo di pit-stop e senza limiti di consumo, al cui termine verranno conferiti punti valevoli per il Mondiale (3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo). SEGUI FP2 EDEL GP DIDI F1 Il primo a passare sotto la ...

