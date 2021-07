Ecatombe in Germania | centinaia le vittime dell' alluvione

(Di sabato 17 luglio 2021) 1300 sono infatti le persone ancora disperse, portate via dall'acqua e dal fango che hanno cancellato interi paesi. Angela Merkel: 'Solo nei prossimi giorni conosceremo la piena portata di questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecatombe Germania

1300 sono infatti le persone ancora disperse, portate via dall'acqua e dal fango che hanno cancellato interi paesi. Angela Merkel: 'Solo nei prossimi giorni conosceremo la piena portata di questa ...Dopo l'alluvione, altra frana gigantesca:in, la foto che sconvolge il mondo - GuardaI mutamenti climatici "stanno provocando la possibilità di un'ecatombe dell'umanità. Basta vedere quello che sta succedendo in Germania e Belgio, con decine di morti. (ANSA) ...I soccorritori sono ancora a lavoro per ripulire la devastazione e prevenire ulteriori danni, ma nella contea di Ahrweiler, nella Germania occidentale, una delle aree più colpite, si temono più vittim ...