Dopo Bernardeschi un altro campione d’Europa si è sposato: festeggiamenti da sogno (Di sabato 17 luglio 2021) , gioia immensa per il calciatore dell’Italia. Dopo Federico Bernardeschi, che ha sposato l’ex gieffina Veronica Ciardi, un altro campione d’Europa ha deciso di pronunciare il fatidico sì Dopo la vittoria a Wembley. Nozze da sogno per la coppia, che ha festeggiato a Parigi L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 17 luglio 2021) , gioia immensa per il calciatore dell’Italia.Federico, che hal’ex gieffina Veronica Ciardi, unha deciso di pronunciare il fatidico sìla vittoria a Wembley. Nozze daper la coppia, che ha festeggiato a Parigi L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

FBiasin : Dopo #Bernardeschi, si è sposato anche #Verratti. “Ma quando mi sposi?”. “Guarda, se vinciamo #Euro2020 giuro che… - Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - GoalItalia : Tutta la gioia di #Bernardeschi dopo #ItaliaInghilterra ?? - rvf71 : @ilciccio67 @romeoagresti @GoalItalia Si va a scalare. Però non so chi mettere dopo tra Bernardeschi o Ramsey - gaiaatargaryen : RT @itsnotfz: Ma le altre nazioni ce l’hanno un giocatore che si sposa ancora in hangover due giorni dopo aver vinto gli europei,che arriva… -