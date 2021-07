DIRETTA F1, Sprint Race GP Gran Bretagna LIVE: alle 17.30 la Sprint Race! Ferrari per la top3! (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06 La Sprint Race verrà riproposta anche nel GP d’Italia a Monza ed in un GP da decidere, probabilmente Messico o Stati Uniti. 17.02 Cosa succede ai pneumatici da utilizzare nella gara di domenica? Ci sarà più libertà del solito. Sarà obbligatorio usare almeno due mescole diverse, ma i primi dieci della griglia non avranno nessun vincolo e potranno scegliere il compound con cui affrontare il primo stint. 17.00 Verranno assegnati punti ai primi tre classificati, ovvero 3 punti a chi passa sul traguardo per primo, 2 a chi arriva secondo e 1 a chi arriva terzo. Non ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.06 Laverrà riproposta anche nel GP d’Italia a Monza ed in un GP da decidere, probabilmente Messico o Stati Uniti. 17.02 Cosa succede ai pneumatici da utilizzare nella gara di domenica? Ci sarà più libertà del solito. Sarà obbligatorio usare almeno due mescole diverse, ma i primi dieci della griglia non avranno nessun vincolo e potranno scegliere il compound con cui affrontare il primo stint. 17.00 Verranno assegnati punti ai primi tre classificati, ovvero 3 punti a chi passa sul traguardo per primo, 2 a chi arriva secondo e 1 a chi arriva terzo. Non ...

