Decreto sostegni bis, indennità Covid per stagionali (da 800 a 1.600 euro): tutte le date e le scadenze DOMANDA (Di sabato 17 luglio 2021) Sul sito dell'Inps è stata comunicata l'attivazione del servizio per la presentazione della DOMANDA di indennità Covid-19 prevista dal Decreto sostegni bis (Decreto-legge 25 maggio 2021,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 luglio 2021) Sul sito dell'Inps è stata comunicata l'attivazione del servizio per la presentazione delladi-19 prevista dalbis (-legge 25 maggio 2021,...

Advertising

FratellidItalia : Decreto sostegni bis, Zucconi: Da Draghi mancanza di coraggio e visione - FratellidItalia : Decreto sostegni bis: bocciato alla Camera l’odg di FDI che chiedeva riapertura immediata e in sicurezza delle disc… - borghi_claudio : Dai resoconti della discussione sul decreto sostegni emergono alcuni momenti di fruttuosa dialettica... vedi per es… - Mauro5514 : RT @LucillaMasini: Grazie al Decreto Sostegni bis, il Governo Draghi spende 6 mln per i banchi a rotelle. Se l'avesse fatto il Governo prec… - montanalu : Articolo molto bello di @AngieStramazzi - Non vedo purtroppo nessuna volontà del centro-destra di unirsi per la cau… -