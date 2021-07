Cannes 2021 | Marco Bellocchio | «Andare a fondo nelle cose | l’unico modo per essere liberi»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 17 luglio 2021) Nato asfittico e cresciuto con il latte artificiale. Battezzato tre volte per una madre ossessionata dall’inferno. Insicuro, confuso e incapace di chiedere aiuto ai fratelli. Camillo è l’angelo di famiglia e il fantasma con cui Marco Bellocchio ha fatto i conti tutta la vita. Ora finisce al centro di una grande seduta psicanalitica che vede il regista presente anche nella veste di fratello e burattinaio a muovere i fili dello spazio e del tempo. Marco Bellocchio è il fiore all’occhiello di questa settantaquattresima edizione del Festival di Cannes, e a stabilirlo non è solo il toccante Marx può aspettare, nelle sale italiane in contemporanea con l’anteprima mondiale come proiezione speciale sulla Croisette. Da vero mattatore, in tre giorni il regista ha inanellato anche una masterclass durata due ore e mezza (invece dei sessanta minuti previsti) e oggi riceverà da Thierry Fremaux un riconoscimento prestigioso come la Palma d’Oro d’onore, prima di lui assegnata solo a Clint Eastwood, Manuel De Oliveira, Francis Ford Coppola e Bernardo Bertolucci. Significativo che arrivi con questo sorprendente j’accuse di famiglia, questa rivisitazione della storia con la esse maiuscola intrecciata alla storia della piccola comunità dei Bellocchio. Una portentosa spallata al perbenismo e all’immagine perfetta, con la scoperta di un rigore che è pari solo alla fatica di vivere di tutti i suoi membri. Soprattutto di Camillo, il gemello di Marco che si è tolto la vita il 27 dicembre del 1968. Un uomo chiuso nella propria tristezza, nel confronto con i fratelli – che rispetto a lui ce l’avevano fatta – e con l’amore per una donna che non si capisce se lo rendeva felice o contribuiva a farlo sprofondare nell’abisso della distanza. Si aggiungono all’affresco anche padre Virgilio Fantuzzi, gesuita e critico cinematografico scomparso nel 2019, e lo psichiatra Luigi Cancrini, a rappresentanza dei due binari della vita di Marco: la pazzia e la formazione cattolica, entrambi qualcosa da cui cerca, da sempre, di allontanarsi.