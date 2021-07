Camara è morto di caldo e fatica in Puglia: la salma rimpatriata nel Mali grazie a una colletta da tutta Europa (Di sabato 17 luglio 2021) Il 27enne si è accasciato dopo una giornata di lavoro nei campi: dopo la sua morte il governatore pugliese Emiliano ha vietato il lavoro nelle ore più calde Leggi su repubblica (Di sabato 17 luglio 2021) Il 27enne si è accasciato dopo una giornata di lavoro nei campi: dopo la sua morte il governatore pugliese Emiliano ha vietato il lavoro nelle ore più calde

Advertising

repubblica : Camara è morto di caldo e fatica in Puglia: la salma rimpatriata nel Mali grazie a una colletta da tutta Europa - patriziamolina : #migrants Camara è morto di caldo e fatica in Puglia: la salma rimpatriata nel Mali grazie a una colletta da tutta… - Piergiulio58 : Camara è morto di caldo e fatica in Puglia: la salma rimpatriata nel Mali grazie a una colletta da tutta Europa. - SAntoniucci : RT @repubblica: Camara è morto di caldo e fatica in Puglia: la salma rimpatriata nel Mali grazie a una colletta da tutta Europa https://t.c… - Marilenapas : RT @repubblica: Camara è morto di caldo e fatica in Puglia: la salma rimpatriata nel Mali grazie a una colletta da tutta Europa https://t.c… -