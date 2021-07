Bonucci ironizza sui social con Chiellini | “Noi continuiamo a mangiare pastasciutta… E voi?”

(Di sabato 17 luglio 2021) Simpatico scatto di Leonardoin compagnia di Giorgiosu Instagram. Caricata sul profilo del numero 19, una foto che non lascia dubbi sul riferimento voluto alla vittoria di Euro 2020. I due difensori sono immortalati con davanti un piatto di pasta. Il post, ha come titolo “Noi?” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo(@leo19) Foto: Profilo InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Che poi: 'Ho sbagliato lavoro. Dovevo candidarmi, altro che giocare a calcio. Sarei un ottimo ministro della Difesa'. BUS SCOPERTO – «L'intera delegazione ha chiesto il pullman scoperto e siccome il pullman coperto a prescindere era stato ordinato, hanno deciso di togliere il tetto»