Alitalia-ITA: dopo l’accordo con l’Europa è guerra con i sindacati (Di sabato 17 luglio 2021) Non è piaciuto ai sindacati il nuovo Piano industriale di ITA, la newCo che nascerà dalla ceneri di Alitalia e che sarà operativa a partire dal 15 ottobre. Secondo il piano approvato dal CDA nella giornata di giovedì 15 luglio e riportato dagli organi di stampa, la flotta di ITA sarà composta da 52 aerei mentre dal punto di vista occupazionale la nuova società sarà in grado di assorbire tra i 2.750/2.950 dipendenti che verranno assunti però con uno stipendio più basso. Un programma che i rappresentanti dei lavoratori hanno immediatamente definito “inaccettabile“. “Si prefigurerebbe il cosiddetto spezzatino aziendale con nessuna certezza per le attività a ... Leggi su quifinanza (Di sabato 17 luglio 2021) Non è piaciuto aiil nuovo Piano industriale di ITA, la newCo che nascerà dalla ceneri die che sarà operativa a partire dal 15 ottobre. Secondo il piano approvato dal CDA nella giornata di giovedì 15 luglio e riportato dagli organi di stampa, la flotta di ITA sarà composta da 52 aerei mentre dal punto di vista occupazionale la nuova società sarà in grado di assorbire tra i 2.750/2.950 dipendenti che verranno assunti però con uno stipendio più basso. Un programma che i rappresentanti dei lavoratori hanno immediatamente definito “inaccettabile“. “Si prefigurerebbe il cosiddetto spezzatino aziendale con nessuna certezza per le attività a ...

Advertising

xvalespx : RT @falitalia: Se questa è la 'nuova' #Alitalia allora è già fall-ITA. Non si è ancora capito perché dagli anni delle liberalizzazioni Alit… - falitalia : Se questa è la 'nuova' #Alitalia allora è già fall-ITA. Non si è ancora capito perché dagli anni delle liberalizzaz… - xvalespx : RT @falitalia: Il logo della 'nuova' #Alitalia #ITA non è casuale, ricorda quello della portoghese #TAP. Infatti questa era la compagnia da… - angelopalmeri : RT @emenietti: per gli allarmati dall’orrido nuovo logo: salvo disastri, ita parteciperà a un’asta per ereditare marchio e immagine (livrea… - annorno : @mante Quindi Alitalia è ita! -