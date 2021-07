Volley | Simon manda un messaggio alla Lube | “Voglio vincere tutto | dobbiamo essere uniti”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Il centrale della CucinaCivitanova Robertlandy, al ritorno dalle vacanze, ha parlato della prossima stagione: “provare a, fa parte del mio DNA. Nonostante l’addio di Leal, laresta una squadra molto forte. Tuttavia pertrofei non bastano i grandi nomi. Bisogna, impegnarsi e giocare con grinta. La Champions ovviamente fa molta gola, ma per me contano tutte le competizioni. Io e i miei compagni non vediamo l’ora di affrontare avversari sempre più agguerriti – ha spiegato ...

Già in Brasile affrontavo, atleta che stimo molto come gli altri della Lube. Juantorena è stato davvero una fonte d'ispirazione per me". Raccoglierai l'eredità di Leal. Dovrai sostituirlo nel ......l'hanno avuta i presenti appena sullo schermo è apparso a sorpresa il sorriso di Robertlandy, ...Lube, Albino Massaccesi con una carezza ai tifosi: "Lube nel Cuore compie 10 anni " ha ...Robertlandy Simon si trova ora a Civitanova Marche dopo un periodo trascorso all'estero con i familiari, tra Francia e Cuba. Il centrale della Cucine Lube non ha ancora esaurito le sue ferie ...2' di lettura 16/07/2021 - Un campione d’Italia è rientrato alla base. Robertlandy Simon si trova ora a Civitanova Marche dopo un periodo trascorso all’estero con i familiari, tra Francia e Cuba. Il c ...