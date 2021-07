Un tessuto anti zanzare per vestiti a prova di punture

Leggi su agi

(Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Sviluppare degli indumenti in grado di prevenire lediAedes Aegypti, responsabili della trasmissione di virus che causano malattie come Zika, dengue o febbre gialla. Questo l'obiettivo che ha guidato uno studio, descritto sulla rivista Insects, condotto dagli scienziati della Vector Textiles, una startup dello Stato della Carolina del Nord e della North Carolina State University, che hanno realizzato deiresistenti allepotenzialmente pericolose. Il team riferisce che i materiali sono stati in grado di prevenire il 100 per cento dei morsi degli insetti. I ricercatori pensano che il ...