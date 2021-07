Tokyo: atleta ugandese scomparso, 'non voglio tornare' (Di venerdì 16 luglio 2021) La delegazioni ugandese alle Olimpiadi di Tokyo ha denunciato la scomparsa di un sollevatore di pesi, Julius Ssekitoleko, che non si è presentato ai test quotidiani anti coronavirus e non era in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) La delegazionialle Olimpiadi diha denunciato la scomparsa di un sollevatore di pesi, Julius Ssekitoleko, che non si è presentato ai test quotidiani anti coronavirus e non era in ...

