Advertising

Mediagol : Serie A, Tacchinardi: “Pessina, Locatelli, Chiesa? Scelgo Federico per un motivo” -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Tacchinardi

Mediagol.it

E' passato poco meno di un anno dall'ultima volta che Maurizio Sarri si è seduto sulla panchina bianconera: era il 7 agosto 2020, Juventus eliminata dal Lione negli ottavi di finale di Champions ...... 25 Giugno 2021D Girone B: Breno riparte da, la Real Calepina saluta Carminati By Luca Cosentini 25 Giugno 2021 75 0 Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Le più lette Storie ...Alessio Tacchinardi, altro ex bianconero, parla da estimatore di Sarri ma anche da tifoso deluso in una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.